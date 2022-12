Rückblick 2022: Neue Firmen für Naila, Brauerei macht dicht

Über viele Jahre ist die Maschinenfabrik Liba ein wichtiger Arbeitgeber in Naila gewesen. Nachdem das Unternehmen ins benachbarte Selbitz abgewandert ist, war das Gebäude viele Monate leergestanden. Bis sich in diesem Jahr eine neue Firma dort niedergelassen hat. Für Bürgermeister Frank Stumpf eines der Highlights, wenn er auf das vergangene Jahr zurückblickt.

Die Holzverarbeitungsfirma Ziegler Group will auf dem Gelände über 120 neue Arbeitsplätze schaffen. Das ist aber nicht der einzige Wirtschaftszweig, der Naila 2022 Auftrieb gegeben hat. Im Gewerbepark Carl Seyffert wandern sämtliche Sendungen für den Frankenwald durch das neue Postverteilzentrum. Außerdem konnte der neue REWE-Markt in der Selbitztalstraße seinen Betrieb aufnehmen. Traurig stimmt Bürgermeister Frank Stumpf die Nachricht der Frankenwälder Bürgerbräu den Betrieb zum Dezember einzustellen, nachdem das Insolvenzverfahren erfolglos gewesen ist. Früher hatte es in Naila drei Brauereien gegeben, nun hat auch die allerletzte dichtgemacht.