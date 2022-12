Rückblick 2022: Münchberg hat große Pläne für das Schoedel-Areal

Es war wahrscheinlich DIE Ankündigung des Jahres für die Stadt Münchberg. Eine Investorengruppe will 180 Millionen Euro in das Schoedel-Areal investieren. Die Stadt befindet sich schon seit zwei bis drei Jahren in Gesprächen mit den Investoren, hat dies im August dann auch öffentlich gemacht. Noch ist allerdings unklar, was genau auf dem Gelände entstehen soll. Es ist eine Neunutzung geplant, aber auch der alte Gebäudebestand soll erhalten bleiben. Bürgermeister Christian Zuber:

Bis das Projekt endgültig umgesetzt ist, wird es noch Jahre dauern, so Zuber im Rückblick mit Radio Euroherz.