Rückblick 2022: Krisenbewältigung im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Ukraine-Krieg, Inflation und Preissteigerungen – In diesem Jahr haben wir ja alle mit so einigen Krisen zu kämpfen gehabt. Auch der Landkreis Wunsiedel hat sie alle zu spüren bekommen, berichtet Landrat Peter Berek im Euroherz-Jahresrückblick:

So ist es dem Landkreis Wunsiedel gelungen, den Zustrom an Geflüchteten aus der Ukraine gut zu bewältigen. Allmählich stößt der Landkreis aber auch an seine Kapazitätsgrenzen, so Berek. Außerdem zeigen sich jetzt die finanziellen Folgen der Krisen: Die Haushaltssituation für 2022 und 2023 gehört laut Berek zu den herausforderndsten in der Geschichte des Landkreises.