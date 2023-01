Rückblick 2022: Krieg und Energiekrise rufen Proteste in Plauen auf den Plan

Vor diesem Jahr hätte wahrscheinlich keiner mit einem Krieg mitten in Europa gerechnet. Der Krieg in der Ukraine hat auch die (…)

Rückblick 2022: Ukraine-Geflüchtete kommen in Münchberger Turnhalle unter

In der aktuellen Energiekrise gibt es einige Menschen, die Angst vor einem längerfristigen Stromausfall haben, einem sogenannten (…)

Rückblick 2022: Noch keine Lösung für das Götz-Areal in Münchberg

Was letztendlich mit dem Götz-Areal in Münchberg passieren soll, ist auch in diesem Jahr noch nicht deutlich geworden. Die Energiekrise (…)