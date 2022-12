Rückblick 2022: Hofer Landbus in Naila wird gut angenommen

Die Neuansiedlung der Firma Ziegler Group oder das neue Postverteilzentrum – der wirtschaftliche Aufschwung freut den Nailaer Bürgermeister Frank Stumpf, wenn er auf das vergangene Jahr zurückblickt. Gleichzeitig hat sich auch einiges in Sachen Lebensqualität getan.

Seit Herbst fährt der Hofer Landbus auch im Frankenwald und ergänzt den Nahverkehr in Naila. Ein offenbar überfälliges Angebot, denn hier nutzen besonders viele Fahrgäste den Bus auf Bestellung. Vom Neubaugebiet am Stebener Weg mit 44 Bauplätzen erhofft sich Bürgermeister Stumpf den Zuzug junger Familien. Auch in der Innenstadt sollen neue Wohnungen entstehen, wo alte Gebäude mit Hilfe von Förderprogrammen weggekommen sind. Die dürfen sich auch über schnelles Internet freuen, der Glasfaserausbau für Schulen und Wohnungen ist 2022 ebenfalls vorangekommen. Außerdem untersucht die Stadt im Moment ihre Gebäude im Hinblick auf Energiesparmaßnahmen. Gut 70 Prozent spart Naila schon jetzt ein, nachdem die Straßenbeleuchtung komplett auf LED umgerüstet ist.