Rückblick 2022: Helmbrechts setzt auf Solaranlagen

Beim Thema Energie müssen wir seit diesem Jahr umdenken. Nachdem wir uns nicht mehr auf Gas aus Russland verlassen können, müssen wir vor allem die erneuerbaren Energien ausbauen. Die Stadt Helmbrechts setzt schon jetzt auf Solarenergie. Bürgermeister Stefan Pöhlmann im Jahresrückblick mit Radio Euroherz:

Die Bürger in Helmbrechts können sich also selbst mit PV-Anlagen für den Balkon ausstatten. Die Stadt sehe es jedoch nicht für nötig an, dafür eine Förderung zuzusagen. Die Stadt will in Zukunft zudem eine PV-Anlage in Ottengrün errichten.