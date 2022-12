Rückblick 2022: Blackout-Vorbereitung im Landkreis Wunsiedel

In der aktuellen Energiekrise gibt es einige Menschen, die Angst vor einem längerfristigen Stromausfall haben, einem sogenannten Blackout. Die Kommunen in der Region machen sich deswegen Gedanken, wie sie sich auf so einen eventuellen Ernstfall vorbereiten können. Das Landratsamt in Wunsiedel klärt zum Beispiel ab, wo es im Landkreis entsprechende Stromaggregate braucht. Die kommen im Notfall zum Einsatz, um einem Stromausfall zu überbrücken. Dabei arbeitet der Landkreis eng mit den Städten und Gemeinden zusammen

… so der Wunsiedler Landrat Peter Berek im Euroherz-Jahresrückblick.

