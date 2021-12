Rückblick 2021: Hofer Land beschließt Einführung der Gelben Tonne

Seit April bringen die Menschen im Landkreis Wunsiedel ihren Plastikmüll nicht mehr zum Container, sondern werfen ihn einfach zuhause in die Gelbe Tonne. In diesem Jahr haben auch der Hofer Kreistag und zuletzt der Stadtrat in Hof den Abfallzweckverband beauftragt, Verhandlungen mit den Dualen Systemen aufzunehmen. Damit kann die Gelbe Tonne ab 2024 im Hofer Land kommen. Warum das so lange dauert, erklärt Landrat Oliver Bär im Euroherz-Jahresrückblick:

Bereits ab dem kommenden Jahr erhöht der Landkreis Hof die Müllgebühren um 30 Prozent, die Stadt um 23 einhalb Prozent. Ein Vier-Personen-Haushalt mit 80-Liter-Tonnen bezahlt damit künftig durchschnittlich 3 Euro 50 mehr im Monat.