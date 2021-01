Rückblick 2020: Wunsiedel wird zur Energiestadt

Die Region um Wunsiedel ist in vielen Bereichen Vorreiter – so seit letztem Jahr auch beim Thema Wasserstoff. Wunsiedel ist Energie-Stadt geworden. Im ersten Halbjahr des Jahres soll dann auch schon der Spatenstich für die größte und erste Industrielle Produktion des Grünen Wasserstoffs in Bayern erfolgen. Durch diese Entwicklung haben auch verschiedene Firmen Interesse bekundet, die kooperieren wollen. Das verrät der Wunsiedler Bürgermeister Nicolas Lahovnik im Jahresrückblick gegenüber Radio Euroherz. Auch die Uni Bayreuth hat angeklopft:

so Lahovnik.