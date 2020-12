Rückblick 2020: Tourismus im Landkreis Hof – Frankenwaldbrücken

Auch wenn wir 2020 nicht viele Möglichkeiten hatten, in den Urlaub zu fahren, spielt das Thema Tourismus im Landkreis Hof dennoch eine große Rolle. An den geplanten Frankenwaldbrücken zwischen Lichtenberg und Issigau stören sich viele Umweltschützer. Nachdem im Sommer Wirtschaftsminister Aiwanger und Umweltminister Glauber in der Region waren und hinter dem Projekt stehen, laufen die Planungen aber weiter. Derzeit prüfen die Behörden die eingegangenen Beschwerden, so Landrat Oliver Bär im Gespräch mit Radio Euroherz.

Anschließend gehe es dann an das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, so Bär weiter.