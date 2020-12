Rückblick 2020: Shuttlemodellregion Oberfranken im Landkreis Hof

Es ist nach wie vor ein Problem in der Region: Wer mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B kommen will, braucht Zeit und Geduld. Projekte wie beispielsweise der Hofer Landbus solle dieses Problem endlich lösen. Auch autonome Busse, die durch Rehau und Hof fahren, tragen ihren Teil dazu bei, auch wenn es dafür in diesem Jahr viel Kritik gegeben hat. Der Hofer Landrat Oliver Bär:

Noch bis Ende des kommenden Jahres läuft das Modellprojekt in der Region – vom Bundesverkehrsministerium kommt dafür die Förderung.