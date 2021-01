Rückblick 2020: Baustellen in Hof

Auch im letzten Jahr ist wieder einiges in Hof gebaut worden. Das Neubaugebiet hat, trotz mehreren Bombenentschärfungen, immer weiter Form angenommen. Die Saale Rad Oase ist so gut wie fertiggestellt und auch über ein neues Altenwohnheim und eine Kita des BRK, durfte sich die Stadt im vergangenen Jahr freuen. Auch der Online-Gigant Amazon findet bald Platz in der Stadt. Aber nicht alles ist optimal verlaufen. So wurde die Schaustelle lange Zeit zur Baustelle und auch die Freiheitshalle ist von Zäunen umgeben. Nutzbar ist sie dennoch, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla im Jahresrückblick:

Auch im technischen Rathaus sind im vergangenen Jahr Baumängel zum Vorschein gekommen. Laut Döhla sollen alle Mitarbeiter aber im Sommer diesen Jahres darin einziehen können.