Rückblick 2020: Bahn-Elektrifizierung schreitet voran

Dass die Bahnanbindung in Oberfranken noch ausbaufähig ist, ist schon seit Jahren immer wieder ein Thema. Vor allem das Thema Elektrifizierung gehe aber seit letztem Jahr immer weiter voran, sagt Hans-Peter Friedrich im EH-Jahresrückblick. Die Elektrifizierung von Hof nach Marktredwitz könne bereits weiter sein, wenn er nicht gemeinsam mit Bundesverkehrsminister (Scheurer) in die Planungen eingegriffen hätte, so Friedrich weiter. Diese seien unzumutbar für die Bevölkerung gewesen, denn: Bei den Planung war vorgesehen, die Elektrifizierung ohne Lärmschutz durchzuführen. In den Deutschlandtakt ist Oberfranken auch im letzten Jahr nicht eingebunden worden. Hans Peter Friedrich:

Generell findet Friedrich die vorgegebenen Planungszeiträume der Deutschen Bahn und will diese in diesem Jahr beschleunigen.

(Symbolbild)