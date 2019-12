Rückblick 2019: Probleme am Hofer Eisteich fast alle behoben

Jetzt in der kalten Jahreszeit schalten viele gerne einen Gang zurück. Für den Hofer Eisteich bedeutet diese Zeit allerdings Hochsaison. Seit rund einem Jahr hat er jetzt geöffnet. Auf anfängliche Probleme hat die Stadt mittlerweile reagiert. Das Drehkreuz am Eingang ist endlich in Betrieb. Somit gehören lange Wartezeiten an der Kasse der Vergangenheit an, heißt es aus dem Rathaus. Die Pistenbar hat außerdem seit Anfang des Monats einen Pächter. Auch sonst ist Oberbürgermeister Harald Fichtner mit der Resonanz zufrieden:

Nur der Kassenautomat lässt auf sich warten. Da ist die Stadt Hof mit dem Angebot des Herstellers noch nicht zufrieden. Im kommenden Jahr soll ein weiterer Bauabschnitt einen Pump-Track für Mountainbiker, einen Skatepark und einen Rundkurs für Inlinefahrer schaffen.