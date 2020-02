Rückblick 2019 Marktredwitz: Carsharing ist gut angelaufen

CarSharing ist in Deutschland in den vergangenen Jahren zwar erfolgreich gewachsen, trotzdem ist noch eine Menge Luft nach oben. Im Mainstream ist das Autoteilen noch nicht angekommen. Als größte Stadt im Landkreis Wunsiedel war es für den Marktredwitzer Oberbürgermeister OIiver Weigel schnell klar, sich an dem Projekt zu beteiligen. Aktuell gibt es dort zwei Fahrzeuge:

Wer die beiden Fahrzeuge einen Tag lang ausleihen will. muss maximal 24 Euro zahlen. Anmelden können sich Interessierte beim Ordnungsamt der Stadt, danach läuft alles über eine App oder Chipkarte. Das Carsharing-Projekt ist erstmal auf vier Jahre angelegt.