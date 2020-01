Am Benker-Areal in Marktredwitz soll in den kommenden Jahren ein komplett neuer, moderner Stadtteil entstehen. Doch auch sonst war Marktredwitz nicht untätig und hat Einiges auf den Weg gebracht, sagt Oberbürgermeister Oliver Weigel:

Kindergärten, Glasschleif und die allgemeine Infrastruktur stehen heuer im Mittelpunkt – hierfür hat der Stadtrat 16,7 Millionen Euro frei gegeben.