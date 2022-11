Rowdys auf Motocross: Jugendlicher fährt fast Jogger an

Im Wald kann man ungestört und ungesehen Motocross fahren – auch ohne Führerschein. Das muss sich wohl ein 15-Jähriger gedacht haben. Der Jugendliche ist jetzt allerdings wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis dran. Jogger konnten die Motorengeräusche im Waldstück zwischen dem Flughafen Hof-Pirk und Wölbattendorf gestern Nachmittag (DO) hören. Auf dem dortigen Rundweg begegneten sie dem Jugendlichen dann. Der 15-Jährige raste auf die beiden Jogger zu und bremste scharf vor ihnen ab, berichtet die Polizei. Den Zusammenstoß konnte der Jugendliche gerade so mit einem Ausweichmanöver verhindern. Danach ist er wieder im Wald verschwunden. Die Polizei traf den 15-Jährigen schließlich zu Fuß vor Ort an. Ein unbekannter Begleiter kam während der Kontrolle mit dem Motorrad aus dem Wald – ist den Beamten aber unerkannt entwischt. Wer die Motocross-Rowdys gesehen hat oder sich von ihnen belästigt gefühlt hat, kann sich an die Hofer Polizei wenden.

Das könnte Sie auch interessieren

Rechnung, nein Danke: Jugendliche wollen Reinigungskosten für Hotelzimmer nicht bezahlen

Wilde Drogenpartys in Hotelzimmern kennen wir eher von bekannten Rockstars. In einem Hotelzimmer in der Wilhelm-Löhe-Straße in Hof hat (…)

Nach Wildunfall in Plauen: Tipps von der Polizeidirektion Zwickau

In der Morgen- und Abenddämmerung sind Wildtiere wie Rehe und Wildschweine aktuell besonders aktiv. Am Morgen ist es so im Plauener (…)

Unfall auf der Hofer Ernst-Reuter-Straße: Vier leicht Verletzte und 78 000 Euro Schaden

Wer gestern nach Feierabend mit dem Auto in Hof unterwegs war, musste gute Nerven mitbringen. Wegen einem Unfall auf der (…)

Polizeiinspektion Hof: Leitender Polizeidirektor verabschiedet sich in den Ruhestand

Die Polizeiinspektion Hof bekommt ab November einen neuen Chef. Günter Greim wird ab dem kommenden Monat den Posten des Leitenden (…)

Überzuckert: 84-Jähriger fährt falsch in den Kreisverkehr

Ein Kreisverkehr funktioniert eigentlich nur in eine Richtung, deshalb sollte einem auch kein Auto entgegenkommen. So aber am (…)

Angst um den Führerschein: Angetrunkener flüchtet zweimal vor der Polizei

Weil ihn die Polizei kontrollieren wollte, ist ein Mann in Hof bis in seine Garage gefahren. Das half aber nichts, bevor er das Tor (…)