Diese besondere Zeit verlangt von allen viel ab. Vor allem die Retterinnen und Retter kommen immer wieder an ihre Grenzen. Für das Team der BRK-Rettungswache in Hof gab es jetzt eine willkommene Abwechslung in dieser Zeit. Manfred Kupfer bedankte sich mit 100 Euro bei den Einsatzkräften, die seine Ehefrau versorgen und betreuen. Von dem Geld gab es ein leckeres Rouladen-Essen. Damit konnten die Kollegen in der Pandemie auch mal abschalten.