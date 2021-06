Rotlichtblitzer: Stadt Plauen zieht Bilanz

Auch wenn wir es eilig haben, sollten wir nicht zu sehr aufs Gas drücken. Wenn es blitzt, kann das nämlich teuer werden. In Plauen sollen seit einigen Jahren Rotlichtblitzer für mehr Sicherheit sorgen. Die Stadt hat jetzt eine Bilanz gezogen. An der Anlage an der Kreuzung Böhlerstraße/Wiesentstraße, die seit fünf Jahren steht, werden im Jahr trotzdem noch 700 Autofahrer geblitzt. In diesem Jahr werden drei neue Rotlichtüberwachungen in Betrieb genommen. An allen drei Standorten sind viele Fußgänger unterwegs und auch Schulen sind dort in der Nähe.

Wie viel Geld ihr für einen Rotlicht-Verstoß hinlegen müsste, hängt von der Dauer der Rotphase ab. Wenn es weniger als eine Sekunde lang rot ist, kostet das 90 Euro. Bei mehr als zwei Sekunden müsst ihr schon 200 Euro blechen. Seit Anfang des Jahres gab es in der Böhlerstraße 54 qualifizierte Rotlichtverstöße, an der Kreuzung Reichenbacher Straße/Knielohstraße waren es seit Mitte April 42.