Roth zuversichtlich im Gewitter: «Die Sonne geht auf»

Es regnete, es donnerte – und doch hat sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) zuversichtlich gezeigt, was die Wetteraussichten für die Bayreuther Festspiele anbelangt. «Die Sonne geht auf», rief sie den Schaulustigen zu, als sie am Dienstag am Festspielhaus ankam. Und tatsächlich: Sobald sich die Türen geschlossen hatten und im Inneren des Hauses die ersten Töne von «Parsifal» erklangen, kämpfte sich die Sonne wieder durch die Wolken.

Umweltbewusst reisten Roths Parteikolleginnen Ricarda Lang und Katharina Schulze an: Während zahlreiche Politikerinnen und Politiker bei ihrer Ankunft am Grünen Hügel auf ihre Dienstwagen setzten, fuhren die beiden in einem weißen Kleinwagen mit E-Antrieb vor. Lang ist Bundesvorsitzende der Grünen; Schulze ist Fraktionschefin im bayerischen Landtag.