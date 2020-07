Rosenthal Theater Selb: Vorverkauf startet

Ganz langsam gibt es immer mehr Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Im Theater dürfen momentan höchstens 100 Zuschauer sitzen. Ministerpräsident Markus Söder hat aber angekündigt, die Zahl in der kommenden Woche zu verdoppeln. Eine Perspektive für das Rosenthal Theater in Selb. Der Kartenvorverkauf hat jetzt begonnen bei „Leo’s Tee & Mehr“. Ein Abonnement gibt es in der kommenden Spielzeit nicht.

Samstag, 12. September, 15.00 Uhr: „Zwerg Nase“ mit der Musikbühne Mannheim

Freitag, 18. September, 19.30 Uhr: Jazz mit „The Toughest Tenors“

Freitag, 2. Oktober, 19.30 Uhr: „Musicals in Concert“

Sonntag, 4. Oktober, 17.00 Uhr: Jazz mit „Heye’s Society“

Donnerstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr: Georgisches Kammerorchester Ingolstadt

Sonntag, 11. Oktober, 17.00 Uhr: „Madame Piaf – Enttarnung einer Diva“

Donnerstag, 15. Oktober, 19.30 Uhr: „The Cold Heart“ (Theater Hof)

Samstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr: RIO The Voice of Elvis mit „One Night in Vegas“

Dienstag, 20. Oktober, 19.30 Uhr: The Irish Folk Festival 2020

Infos zum Programm und auch zu den Vorverkäufen gibt das Kulturamt der Stadt Selb, Tel. 09287/883-119 und 883-125, E-Mail: kulturamt@selb.de, Internet: www.selb.de.