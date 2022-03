Rosenthal-Theater Selb: Großer Ballettwettbewerb am Wochenende

Lange Zeit konnten Sportvereine wegen Corona nicht gemeinsam trainieren. Nach und nach werden die Maßnahmen jedoch gelockert, bis sie zum 20. März fast komplett wegfallen. Das macht auch größere Sportwettbewerbe wieder möglich. Im Rosenthal-Theater in Selb findet an diesem Wochenende beispielsweise ein großer Ballettwettbewerb statt. Die Teilnehmenden tanzen um die Qualifikation für den Deutschen Ballettwettbewerb und den World Dance Contest. Rund 150 Tänzerinnen und Tänzer präsentieren sich in Einzel- und Gruppenauftritten.