Am 12. Mai findet im Rosenthal-Theater in Selb ein Benefizkonzert für die Ukraine statt. Das veranstaltet der Lions Club Marktredwitz-Fichtelgebirge zusammen mit dem Polizeiorchester Bayern. Der Marktredwitzer Oberbürgermeister Oliver Weigel hat sechs Eintrittskarten an ukrainische Flüchtlinge vergeben, die derzeit in Marktredwitz untergekommen sind. Er wolle ihnen ein wenig Freude schenken, nach den erlebten Schrecken des Krieges und der Flucht.