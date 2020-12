Bis 10. Januar bleibt jetzt erstmal alles dicht. Davon sind natürlich auch die Theater der Region betroffen. Wie das Rosenthal Theater in Selb jetzt mitteilt, sind die Neujahrskonzerte der Hofer Symphoniker abgesagt. Dass es unmittelbar nach dem 10. Januar wieder weitergeht, damit rechnet das Theater nicht. Deshalb sind auch zwei Musicals im Januar abgesagt und verschoben. Wer Karten dafür gekauft hat, kann sie an der Vorverkaufsstelle in Selb wieder zurückgeben.