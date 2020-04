Rosenthal in Selb: Ab 2.Mai zum Teil wieder geöffnet

Nachdem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in dieser Woche angekündigt hat, dass alle Geschäfte auf 800 Quadratmeter Fläche öffnen dürfen, werden diese Lockerungen jetzt auch im Einzelhandel der Region umgesetzt. Auch Rosenthal darf sein Outlet in Selb nun wieder öffnen. Ab dem kommenden Samstag (2.Mai) können Kunden dort wieder Shoppen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Rosenthal habe außerdem Welcome-Back Angebote vorbereitet, heißt es weiter. Damit die Sicherheitsmaßnahmen und Hygienestandarts eingehalten werden könne, ist das Erdgeschoss und ein Teil der Hutschenreuther-Fläche geöffnet. Das erste und zweite Geschoss bleiben noch geschlossen.