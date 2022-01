Rosenmontagstradition: Bischofsgrün plant ohne Fest – aber mit ‚Jakob‘

Große Feiern sind angesichts der aktuellen Corona-Lage eher tabu, vom anstehenden Fasching spricht momentan eigentlich kaum jemand. Eine Rosenmontagstradition will sich Bischofsgrün in diesem Jahr aber auf keinen Fall nehmen lassen: Den Bau des Riesenschneemanns „Jakob“. Heuer soll er wieder auf dem Marktplatz stehen, nachdem es vergangenes Jahr wegen der strengen Corona-Auflagen nicht möglich war, ihn zu bauen. Am 25. Februar fangen die Schneemannbauer an. 2021 war das erste Mal seit den 1980er Jahren, dass Jakob nicht stand.

In diesem Jahr kann uns höchstens noch Gesundheitsminister Karl Lauterbach aufhalten, schreibt die Gemeinde Bischofsgrün ironisch auf ihrer Facebookseite. Da dieser aber wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Baus in irgendeiner Talkshow unterwegs ist, bekomme er das gar nicht mit.

Das Schneemannfest am Rosenmontag kann aber nicht stattfinden. Bischofsgrün hofft trotzdem auf Gäste in den Gasthäusern rund um den Marktplatz.