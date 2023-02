Rosenmontags-Tradition: Schneemannfest in Bischofsgrün

Traditionell an Rosenmontag feiert Bischofsgrün sein Schneemannfest. Im Mittelpunkt: Schneemann Jakob. Er ist in diesem Jahr knapp elf Meter groß und steht seit Freitag (17.2.). Die Tonnen an Schnee haben Laster teilweise sogar vom Schneeberg im Fichtelgebirge bis nach Bischofsgrün transportiert. Heute (20.2.) wird gefeiert. Schneemannbauer Willi Zapf:

Der Riesenschneemann Jakob steht zum mittlerweile 37. Mal auf dem Bischofsgrüner Marktplatz. Nur einmal seit 1985 hat der Bau – wegen Corona – ausfallen müssen