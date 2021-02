Rosenmontags-Tradition fällt aus: Schneemann Jakob in Bischofsgrün wird nicht gebaut

Es ist eine Rosenmontags-Tradition in Bischofsgrün. Jedes Jahr lockt Riesen-Schneemann Jakob Tausende Gäste nach Bischofsgrün. In diesem Jahr geht das leider nicht. Die Gemeinde Bischofsgrün hat zusammen mit der Tourismuszentrale Fichtelgebirge und den ehrenamtlichen Schneemannbauern entschieden den Schneemann nicht zu bauen. Das teilt die Gemeinde Bischofsgrün auf ihrer Facebook-Seite mit. Die Corona-Regeln machen den Veranstaltern leider einen Strich durch die Rechnung. Es ist das erste Mal seit 36 Jahren, dass die Tradition in Bischofsgrün ausfällt.