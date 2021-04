Auf und wieder zu – das macht das Rolltor an der Tiefgarage am Hofer Rathaus jeden Tag. Da kann es dann schon mal passieren, dass es nach längerer Zeit kaputt geht. Das ist jetzt der Fall. Während der Reparatur muss die Tiefgarage deshalb heute und morgen geschlossen bleiben. Die Stadt hat sich bewusst dazu entschieden, das Tor in den Osterferien zu reparieren, um die Parksituation zu entspannen, heißt es aus dem Rathaus.