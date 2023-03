Eine 77-Jährige ist nach einem Brand in ihrer Wohnung in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf) an ihren Verletzungen gestorben. Die Frau war seit dem Feuer am Dienstag mit schweren Brandverletzungen in einer Spezialklinik gewesen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mutige Nachbarn hatten demnach die im Rollstuhl sitzende Frau, deren Kleidung bereits Feuer gefangen hatte, aus ihrer brennenden Wohnung gerettet. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Frau starb am Samstagmorgen.