Beim Zusammenstoß mit einem Lkw ist in Oberfranken eine Rollerfahrerin ums Leben gekommen. Die 70-Jährige bog am Montagvormittag auf einer Straße in Mitwitz (Landkreis Kronach) nach rechts ab und geriet auf die Gegenspur, wie die Polizei mitteilte. Dabei kollidierte sie frontal mit dem Laster. Den Angaben zufolge erlag sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Straße musste für etwa drei Stunden gesperrt werden.