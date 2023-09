Nach einem Unfall mit einem Kleintransporter in München ist ein Motorrollerfahrer an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 86-Jährige war am vergangenen Dienstag mit seinem Motorroller eine Straße entlanggefahren, als der Fahrer eines Transporters mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Einfahrt fuhr und mit ihm zusammenstieß. Der Mann sei vor Ort reanimiert worden. Er sei am Samstag im Krankenhaus gestorben.