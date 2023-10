Rollerfahrer flüchtet nach Unfall: Und bedroht Frau

Ein 73-Jähriger hat in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) mit seinem Roller einen Unfall mit einem Auto verursacht und danach die Fahrerin mit einem Hammer bedroht. Der Senior war am Montagnachmittag mit seinem Motorrad in einem Kreisverkehr mit dem Auto der 38-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei beschädigte er mit dem Außenspiegel das Auto der Frau und fuhr davon.

Die Autofahrerin folgte ihm mit ihrem Wagen bis zu einem Parkplatz, wo sie ihn zur Rede stellen wollte. In dem Moment soll der 73-Jährige einen Hammer aus seinem Helmfach geholt haben, mit dem er die Frau bedroht haben soll. Aus Angst verließ sie den Parkplatz und fuhr zur Polizei, um den 73-Jährigen anzuzeigen. Die Beamten ermittelten den Mann und leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung und des unerlaubten Entfernens von einer Unfallstelle gegen ihn ein.