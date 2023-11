Rollerfahrer bei Unfall durch die Luft geschleudert

Ein Roller und ein Auto sind in Kühbach (Landkreis Aichach-Friedberg) zusammengestoßen. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall am Samstagmittag schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 75 Jahre alte Autofahrer wollte nach links auf eine Bundesstraße abbiegen und übersah dabei laut Polizei den Rollerfahrer, der Vorfahrt hatte.

Durch den Zusammenstoß flog der Rollerfahrer mehrere Meter durch die Luft. Nachdem ein Notarzt den Mann untersucht hatte, brachte ein Rettungshubschrauber ihn in eine Klinik. Sowohl der Roller als auch das Auto mussten abgeschleppt werden. Die B300 war wegen des Unfalls für rund anderthalb Stunden gesperrt.