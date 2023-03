Rollendes Restaurant: Neue Inhaberin für „Bier-Elektrische“ in Plauen

Schon seit über 20 Jahren ist die rollende Gaststätte in Plauen eine Attraktion für Einheimische und Touristen. In einem hergerichteten Salonwagen können sie bei einer Stadtrundfahrt etwas Essen und Trinken. Die Betreiberfamilie Schöberlein verabschiedet sich nun aber in den Ruhestand. Nachfolgerin bei der sogenannten „Bier-Elektrischen“ ist Alexandra Glied, Inhaberin des Hotels Alexandra. Für die nächsten Monate sind viele neue, aber auch traditionelle Themenfahrten geplant. Im Betriebshof der Plauener Straßenbahn will die neue Inhaberin am Nachmittag ihre Pläne vorstellen.

(Symbolbild)