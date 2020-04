Rolle rückwärts: Doch nicht mehr Campen an den Talsperren Pöhl und Pirk

Statt zuhause zu wohnen, machen das manche gerne auf dem Campingplatz. Auch die Talsperren Pöhl und Pirk im Vogtland sind dafür immer ein beliebter Anlaufpunkt gewesen. In Zeiten eines Kontaktverbots wegen des Corona-Virus ist das aber ein Problem. Bisher ist Campen an den Talsperren noch möglich gewesen, jetzt geht das nicht mehr. Das Landratsamt in Plauen hat eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Die Campingplätze an der Talsperre Pöhl sind ab sofort geschlossen.

In den vergangenen Tagen hat es einfach zu viele Dauercamper gegeben, die nicht aus dem Vogtlandkreis kamen. Die Regelung gilt bis zum 20. April.