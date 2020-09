Auch für die Schüler in der Euroherz-Region hat heute (DI) wieder der Ernst des Lebens begonnen – und in Corona-Zeiten ist der noch ein (…)

Das Fichtelgebirge ist bereits smart, jetzt kann sich auch der Landkreis Hof über eine Teilnahme am Bundesprogramm „Smart (…)

Nicht nur die Saale teilt Oberkotzau in zwei Teile, sondern auch die geplante Ortsumgehung. Viele sind dafür, viele dagegen. Das hat (…)

Damit die Kids heute (DI) nicht so eng in den Bussen auf dem Weg zur Schule sitzen müssen, hat der bayerische Ministerpräsident Markus (…)

Klaus Adelt: Kritik an Söder

Schulanfang in der Euroherz-Region: Schülerzahlen und geltende Corona-Regeln

Es ist ein Jahr voller Regeln. Durch Corona müssen wir uns in einigen Situationen umstellen. So gehts auch den Schülern, die hier in (…)