Roland Grillmeier: Antrag auf Unterstützung des Click & Meet Konzeptes

Wir brauchen inzidenzunabhängige Öffnungskonzepte, um unseren Einzelhandel zu retten – das meint der Tirschenreuther Landrat Roland Grillmeier. In einem Schreiben an Regierungspräsident Axel Bartelt, bittet er um Unterstützung an einem sogenannten „Click & Meet“ Konzept. Das besteht aus drei grundlegenden Bausteinen: Click & Meet im örtlichen Einzelhandel – das heißt, Kunden können sich einen Termin zum Einkaufen geben lassen – Schutz und Hygienekonzepte in den Geschäften in Verbindung mit Tests für das Personal, sowie Zugang zu den Geschäften nur mit negativem Coronatest. Auch für Gastronomie und Kultur hält Grillmeier die Methode für denkbar.