Rohstoffmangel bei Möbelhäusern: Auswirkungen auf regionale Betriebe

Der Rohstoffmangel bei Holz und Chips für Elektrogeräte hat auch Auswirkungen auf regionale Unternehmen, wie Küchen-Center.

Für spezielle Elektrogeräte müssen Kunden teilweise bis zu einem dreiviertel Jahr warten, sagt Bernd Friedrich. Er ist Geschäftsführer von KüchenTreff Friedrich in Hof.

Laut Küchenfachberaterin Tanja Schock von Küchen Sieber in Weißdorf müssten Kunden auf eine Küche mittlerweile acht bis zehn Wochen warten. Vor der Krise waren es vier bis sechs Wochen. Der Rohstoffmangel und die Wartezeiten haben auch negative Auswirkungen auf die Preise. Wer Geld sparen will, sollte laut Tanja Schock eventuell jetzt schon bestellen. Sie glaubt nicht, dass die Preise in der nächsten Zeit sinken.