Rohrbruch in Hallerstein: Ab morgen 8 Uhr fließt in diesen Teilen der Region kein Wasser mehr

In Hallerstein hat es einen Rohrbruch an einer Hauptversorgungsleitung gegeben. Aus diesem Grund muss das Pumpwerk ab morgen früh 8 Uhr abgestellt werden. Das teilen die Stadtwerke Schwarzenbach an der Saale aktuell mit und bitten die Bürger darum, sich im Vorfeld Wasser abzufüllen und zu sichern. Wie lange die Arbeiten andauern, lässt sich noch nicht genau einschätzen.

Folgende Teile der Region sind davon betroffen: