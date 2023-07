Durch Lieferschwierigkeiten haben sich viele Bauprojekte in der Region verzögert und auch verteuert. So geht es auch der Realschule Kemnath. Nach fast zwei Jahren sind die Rohbauarbeiten für den Neubau mit der Dreifachturnhalle fast fertig. Am Nachmittag (14:30 Uhr) steht das Richtfest an. Zuletzt hat das Landratsamt Tirschenreuth mit Kosten in Höhe von gut 70 Millionen Euro kalkuliert.