Feuerwehrsirenen haben die Menschen in Röslau am Nachmittag hochschrecken lassen. In der Wunsiedler Straße brennt ein Wohnhaus. Zahlreiche Einsatzkräfte sind dort im Einsatz. Heiko Tröger, der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Röslau:

Personen sind ersten Informationen zufolge nicht verletzt. Weitere Details sind noch nicht bekannt.