Röslau: Unfall bei Regen sorgt für 3 Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall bei Röslau im Landkreis Wunsiedel sind am Samstag Vormittag drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 25-Jähriger war mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2177 in Richtung Röslau unterwegs, als er auf der nassen Fahrbahn in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Dort krachte er mit dem Auto eines entgegenkommenden 57 Jahre alten Fahrers zusammen. Bei dem Unfall wurden der 25-Jährige und sein 28 Jahre alter Beifahrer im Auto eingeklemmt und mussten von den Einsatzkräften befreit werden. Alle Beteiligten kamen mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.