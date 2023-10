Röslau: Morgen ist auch Bürgermeisterwahl

Wer nicht schon per Briefwahl gewählt hat, macht sich morgen auf den Weg ins Wahllokal. Neben dem bayerischen Landtag wählen wir in (…)

Welche Partei passt am besten zu meiner politischen Einstellung? Wem soll ich meine Stimme geben? Am 8. Oktober ist Landtagswahl in (…)

Landtagswahl in Bayern: Wahl-O-Mat geht an den Start

Wohnhausbrand in Arzberg: Hoher Schaden, aber keine Verletzten

In der Gartenstraße in Arzberg ist es am frühen Abend zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Wie die Polizei Oberfranken jetzt (…)