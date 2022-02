Das Radwegenetz in der Region wächst. Demnächst soll zwischen Issigau und Berg im Landkreis Hof ein neuer Radweg gebaut werden. Davor ist es allerdings nötig, einige Bäume zu fällen. Das Staatliche Bauamt Bayreuth hat Rodungsarbeiten in Auftrag gegeben. Die Staatsstraße 2198 ist ab heute (MO) zwischen Berg und Reitzenstein in einigen Bereichen halbseitig gesperrt.