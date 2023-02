Rodungsarbeiten: Verkehrsbehinderungen in Hof und Marktredwitz

Rodungs- und Baumpflegearbeiten sorgen in dieser Woche für Verkehrsbehinderungen in der Region. In Marktredwitz wird die Staatsstraße 2169 für Baumfällarbeiten auf vier Abschnitten halbseitig gesperrt. Die Arbeiten beginnen nach dem Hagebau-Markt und wandern entlang der Staatsstraße und der Kreisstraße WUN 20 bis zum Ortsrand Lorenzreuth. Auf den jeweiligen Abschnitten kommen Geschwindigkeitsbegrenzungen und Ampeln zum Einsatz. Die Rodungsarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende des Monats (28.2.). In der Ascherstraße in Hof finden wahrscheinlich die ganze Woche auf Höhe des Freibads Baumpflegearbeiten statt. Auch da kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.