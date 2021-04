Rodewisch: Sternwarte investiert in neue Technik

Nicht nur bei Sonnenfinsternis sind Sternwarten gut besucht. Ihre Expertise ist auch sonst gefragt, um astronomisches Wissen zu vermitteln. Im Vogtland investiert eine jetzt in neue Technik.

Auf dem Dach der Sternwarte in Rodewisch stehen Veränderungen an. Fast automatisch geht der Blick von hier über die Hügellandschaft des Vogtlands in den Himmel. Nun finden fünf neue Beobachtungsinstrumente ihren Platz. Ein neues Spiegelteleskop mit 50 Zentimetern Durchmesser steht künftig im Mittelpunkt in einer neu hergerichteten Holzkuppel, die sich öffnen lässt. Die Sternwarte in Rodewisch ist in die Jahre gekommen. Seit fünf Jahren laufen die Erneuerungen – erst im Planetarium als dem wichtigsten Vorführungsraum, am Aufgang zur Kuppel, jetzt die Beobachtungstechnik. Mehr als 400 000 Euro sind als Infrastrukturförderung in das Projekt geflossen.