Rodelunfall: Oberbayerin erleidet Schädelbasisbruch

Bei einem Rodelunfall nahe Salzburg haben sich zwei junge Frauen aus Oberbayern verletzt, eine davon schwer. Die 20-jährige Ingolstädterin habe durch den Sturz in Werfenweng Untersuchungen zufolge ein Schädel-Hirn-Trauma und einen Schädelbasisbruch erlitten, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Sie wurde bei dem Unfall am Montag bewusstlos. Rettungskräfte brachten sie mit einem Hubschrauber in eine Salzburger Klinik.

Die Frau war gemeinsam mit einer 26-jährigen Begleiterin aus Neuburg an der Donau mit einem Schlitten auf einer Rodelbahn vom Weg abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei berichtete. Die 26-Jährige verletzte sich am linken Sprunggelenk. Auch sie kam ins Krankenhaus. Nach Erkenntnissen der Polizei trugen beide Rodlerinnen keinen Helm.