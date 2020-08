Rockman Run abgesagt: Veranstalter enttäuscht

Sich durch Schlamm wühlen, Hürden aus Reifenteilen meistern und das alles im Laufschritt. Beim Rockman Run in Wunsiedel machen sich normalerweise einige Menschen die Kleidung schmutzig. In diesem Jahr bleibt sie sauber, denn: Der Rockman Run 2020 ist abgesagt. Das haben die Verantwortlichen auf Facebook mitgeteilt. Wegen der aktuell steigenden Infektionszahlen kann das Event nicht stattfinden, heißt es dort. Das habe das Landratsamt Wunsiedel in Absprache mit dem Freistaat Bayern mitgeteilt. Julian Herrgesell als Veranstalter habe in den vergangenen Wochen drei Hygiene- und Schutzkonzepte erarbeitet. Man sei demnach sehr enttäuscht, müsse die Entscheidung aber akzeptieren. Für 2021 stehen bereits die Termine fest. Einen Link zur Beschreibung, was mit den Startplätzen in diesem Jahr passiert, findet ihr hier.