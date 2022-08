Rocken in Weißenstadt: Rock the Ruins Festival im Kurpark

Am Weißenstädter See herrscht normalerweise eine entspannte Atmosphäre. Am Abend dürfte es aber etwas lauter werden, denn das Rock the Ruins Festival steigt wieder im Kurpark. In diesem Jahr kann es wieder ohne große Einschränkungen stattfinden, trotzdem haben die Veranstalter Bewährtes aus dem vergangenen Jahr übernommen. So findet das Festival wieder auf der großen Wiese statt und es gibt Mehrweggeschirr. Robert Rott aus dem Organisationsteam zum Programm:

Für das Catering sorgen Foodtrucks vor Ort. Einlass zum Rock the Ruins Festival ist ab 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Mehr Infos findet ihr hier.